Nieuwe John McEnroe staat op

Jared Donaldson heeft het tijdens zijn eerste ronde op het tennistoernooi van Monte Carlo aan de stok gekregen met de scheidsrechter. De ref zag een opslag van tegenstander Albert Ramos-Vinolas in. Onjuist volgens Donaldson, die een woede-uitbarsting kreeg.

Het leek wel of tennislegende John McEnroe plots weer op het veld stond. Ook hij ging vaak in de clinch met de scheidsrechter. Het Hawk-Eyesysteem toonde uiteindelijk dat Donaldson gelijk had. De Amerikaan verloor de wedstrijd wel met twee keer 6-3.