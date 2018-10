Nieuwe CEO: "Voetbalbond is onbestuurbaar"

De voetbalbond is onbestuurbaar. Dat zegt de kersverse CEO van de KBVB Peter Bossaert. “We moeten orde op zaken stellen”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

De Belgische voetbalwereld werd vorige week opgeschrikt door een hele waslijst aan wantoestanden die bekendraakten. Het ging onder meer over het witwassen van geld en matchfixing.

En Bossaert beseft dat de voetbalbond daar heel hard onder lijdt en ook een verantwoordelijkheid in draagt. “De complexiteit binnen de bond is groot en om die reden is het moeilijk om hem als een bedrijf te runnen.”

Regels

Er is volgens Bossaert nood aan een kader dat in elke maatschappij aanwezig is. “We moeten zorgen voor een goede wetgeving en voor controle op het naleven van die wetgeving. Als dat niet gebeurt, moeten we ervoor zorgen dat de juiste onderzoeken en veroordelingen er tegenover staan”, sluit Bossaert af.