Nainggolan: "Steun van het volk doet deugd"

“Het is mij nog altijd niet duidelijk waarom ik niet geselecteerd ben.” Dat vertelt Radja Nainggolan aan VTM NIEUWS. Het is zijn eerste tv-interview nadat bekend raakte dat Nainggolan niet in de selectie zit voor het WK in Rusland.

Voor Nainggolan is het al het tweede WK dat hij mist. Ook vier jaar geleden viel hij naast de selectie van Marc Wilmots. “Een WK missen is voor mij een heel harde klap. Ik heb er al een gemist. Nu zit ik toch vier jaar in Rome, heb ik ook vier goede seizoenen gespeeld. Op basis van mijn prestaties verdien ik toch wat meer respect.”

Steun publiek en ploegmaats

Radja Nainggolan krijgt heel veel steun van de Belgische supporters én van zijn ploegmaats. “Dat doet ook deugd.” Toch wil de middenvelder nu dat iedereen zich focust op het WK. “Ik hoop dat we zo ver mogelijk geraken.