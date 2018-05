Nainggolan: "Ik had er altijd bij moeten zijn"

“Het is genoeg geweest.” Dat zegt Radja Nainggolan in een exclusief interview aan VTM NIEUWS, in een reactie op het feit dat hij niet naar het WK in Rusland mag. De middenvelder van AS Roma zet daarmee ook meteen een punt achter zijn carrière bij de Rode Duivels. “Ik vind dat ik op basis van mijn kwaliteiten en mijn spel altijd bij de selectie had moeten zitten.”

Het hing al langer in de lucht, maar bondscoach Roberto Martinez maakte het nieuws daarstraks officieel bekend: Radja Nainggolan mag niet mee naar het WK in Rusland omwille van “tactische redenen”. De middenvelder van AS Roma had nog geen uur later zijn antwoord klaar. Hij liet via Instagram weten dat hij stopt als Rode Duivel.

Plek verdiend

In een reactie aan VTM NIEUWS laat Nainggolan weten dat hij het apprecieert dat de bondscoach met hem is komen praten, maar dat hij weinig begrip heeft voor de beslissing.

“Een paar dagen geleden zei Martinez dat hij balans en een systeem in zijn ploeg wil. Dus ja, ik weet niet over wat dat ging. Ik heb nooit problemen gehad met de spelers. Ik heb nooit problemen gehad met het tactische spel. Dus ik weet niet wat hij daar aan het zoeken was”, zegt de speler aan VTM NIEUWS. “Maar ik vind dat ik verplicht bij de ploeg zou moeten zitten op basis van mijn kwaliteiten en het spel dat ik gespeeld heb.”

Te veel is te veel

Nainggolan gooit dan ook de handdoek in de ring bij de Rode Duivels, omdat hij moe gestreden is. “Ik heb me nooit kunnen bewijzen en ik ga op dertigjarige leeftijd niet opnieuw beginnen. Het is een beetje zoals een zieke: als die in het ziekenhuis ligt, gaat hij vechten tegen de dood. Maar op een gegeven moment geeft die ook op. Zo is het nu ook bij mij. Het is genoeg geweest. “

