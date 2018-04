Nainggolan: "dromen van finale"

Radja Nainggolan en AS Roma spelen dinsdag de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League in en tegen Liverpool. “Dat was misschien wel de moeilijkste tegenstander die we konden krijgen” zegt Nainggolan in een interview met VTM NIEUWS.

Roma schakelde in de kwartfinales het grote FC Barcelona uit na een spectaculaire comeback. De heenwedstrijd in Camp Nou ging met 4-1 verloren, maar in de terugwedstrijd in het Stadio Olimpico wonnen de Romeinen met 3-0 waardoor ze zich plaatsten voor de halve finales. “Het is een mooie ervaring om in de halve finale te staan. We dromen van de finale” aldus Nainggolan.

Makkelijk wordt het niet: Liverpool is de best scorende ploeg in de Champions League (33 goals al) en met Mohammed Salah hebben ze een echte killer lopen. “Liverpool en wij zijn twee gelijkaardige ploegen. Zij zetten ook hoog druk en blijven maar lopen. Net als wij hebben zij niets te verliezen” is Nainggolan voorzichtig.

Jullie kunnen Liverpool – AS Roma live volgen vanaf 20u15 op Q2.