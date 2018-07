Naesen: “Helper zijn van Bardet is dankbaar werkje”

Wielrenner Oliver Naesen (AG2R) rijdt mee in de Tour de France. Vanmorgen sprak VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn met hem over verschillende onderwerpen, waaronder zijn nummerplaat en zijn uniform. Herbekijk het gesprek hier.

Vandaag is de tweede rustdag in de Tour de France. “Die was nodig”, zegt Naesen. “Straks, na het fietsen, spring ik zeker nog in het zwembad.”

1. Hoe voelt het aan om de ‘wing man’ van Romain Bardet te zijn?

“Soms is het een beetje stresserend, maar het is een heel dankbaar werkje”, zegt Naesen. “Sommige kopmannen houden je wiel niet, maar dat is bij Romain zeker niet het geval.”

Waar zijn kopman zal eindigen, is voor Naesen nog een groot vraagteken. “Net als in de Giro is alles hier nog mogelijk, maar we hopen natuurlijk op een podiumplaats.”

2. Met welke nummerplaat rijd je rond? (Vraag van Greg Van Avermaet)

Met de vraag over zijn nummerplaat begint Naesen onmiddellijk te lachen. “Ik rijd met een gepersonaliseerde ‘Johnny’-nummerplaat”, zegt hij. Wat er precies opstaat, wil hij niet vertellen.

3. Wie zal er volgend jaar in het lelijkste uniform rijden? Jij met de bruine broek of het oranje uniform van Greg Van Avermaet?

“Dat zou weleens de CCC-ploeg kunnen zijn”, zegt Naesen. “Ons uniform vind ik eigenlijk nog meevallen.” Naesen is hoopvol dat Greg trouwens niet in dat oranje uniform zal moeten rijden. “De kans bestaat dat hij de EK-trui pakt.”

4. Wat vind jij het mooiste aan wielrenner zijn?

Daarover is Naesen duidelijk. “Het is een kinderdroom. Je kijkt op naar renners als Tom Boonen, en zo begint het”, zegt hij. “Ik vind het nog altijd de mooiste sport die bestaat.” Als Naesen vandaag zou moeten stoppen, wil hij graag nog altijd “iets in de koers doen”.