Na Panama & Tunesië saboteert Radja nu Engeland

Na Panama en Tunesië blijft nu ook Engeland niet gespaard van Radja Nainggolan. Nainggolan kan er om ‘tactische redenen’, zoals hij zelf steeds zegt, niet bij zijn op het WK. Maar hij blijft wel onze Rode Duivels steunen.

Eerder zorgde Nainggolan er al voor dat de Panamezen een slapeloze nacht tegemoet gingen en saboteerde hij de Tunesiërs door een wegblokkade te voorzien. Maar ook voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland had Nainggolan een plan.

Met zijn panini stickers bij de hand belt Nainggolan alle spelers van de Engelse nationale ploeg om twee uur ’s nachts op. En uiteraard worden sterspelers Harry Kane en Jamie Vardy niet gespaard. “Did I wake you up? Oh you’re playing against Belgium? I didn’t know! Sorry”, zei Nainggolan nog met een knipoog achterna. Benieuwd wat dat brengt tijdens de volgende ronde…

De opvallende filmpjes kaderen in een campagne van telecomoperator Orange, om hun pakket ‘Orange Unlimited’ aan te prijzen.