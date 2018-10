Muyters: "Meer respect voor arbiters"

In de Gentse deelgemeente Oostakker heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) even voor jeugdscheidsrechter gespeeld. Tijdens de ‘Week van de Official’ wordt respect gevraagd voor de 15.000 scheidsrechters, juryleden, tijdopnemers of andere officials in Vlaanderen.

Muyters gaf het startschot voor de campagneweek en leidde een voetbalmatch van de jeugd in de categorie U13. De campagne vraagt om respect en waardering voor de wekelijkse inzet van alle officials in Vlaanderen.

"Maar liefst 33 sportfederaties, goed voor meer dan 900.000 sporters, zetten hun schouders onder de vierde editie van de campagneweek. Honderden sporters en sportclubs organiseren tijdens deze week heel wat acties en initiatieven om de official te bedanken."

Tijdens de week worden ook 5.000 "goodie bags" uitgedeeld aan de Vlaamse officials.