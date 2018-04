Moest koers worden stilgelegd?

Had Parijs-Roubaix moeten stilgelegd worden na de hartstilstand en val van Michael Goolaerts? Op sociale media vinden vele mensen van wel, maar in de werkelijkheid ligt dat iets moeilijker, zegt oud-renner Sven Nys. “Vooraleer we het signaal kregen dat die jongen overleden is, was het bij mij al half tien ’s avonds.”

Als er tijdens de wedstrijd al duidelijkheid komt over de toestand van een renner, moet de koers geneutraliseerd worden, vindt Nys. “Er gaat niets boven een mensenleven. Maar vooraleer het nieuws van een val doordringt bij iedereen, is een koers al tientallen kilometers ver.”

Nys vindt ook dat er niet alleen naar de koers moet worden gekeken als het over hartproblemen gaat. “In het dagdagelijkse leven zijn er ook jonge mensen die sterven aan hartfalen. Uiteraard doen wij aan sport die vooral de hartspier toch wel serieus belast. Maar de renners worden getest en zijn verplicht om hartonderzoeken te ondergaan. Er zijn zoveel mensen die ziek worden nadat ze de dag voordien een volledig onderzoek hebben gehad. Je krijgt daar dus nooit echt honderd procent zekerheid.”