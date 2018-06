"Minstens kwartfinale" vs. "Laatste vier"

Nog zeventien dagen en de Rode Duivels spelen hun eerste groepsmatch op het WK in Rusland. Analisten Marc Degryse en Gilles De Bilde blikken voor VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws vooruit. De Bilde vindt dat we minstens de kwartfinale moeten bereiken, Degryse stelt nog iets hogere eisen. “Ik vind dat je mag verwachten dat ze bij de laatste vier geraken.”

De Duivels zitten momenteel volop in de voorbereiding op het WK. Zaterdag spelen ze tegen Europees kampioen Portugal, volgende week woensdag tegen Egypte. Die landen spelen wel zonder hun sterspelers Cristiano Ronaldo en Mo Salah en dat is jammer vinden onze analisten. “Onze verdedigers worden zo opnieuw niet echt getest.”

Dat is volgens De Bilde en Degryse ook te weinig gebeurd de voorbije jaren. De Bilde had de Duivels graag nu nog zien oefenen tegen een absoluut topland. Degryse gaat daar niet helemaal mee akkoord. “Om nu nog tegen zo’n ploeg te spelen en met 2-0 te verliezen. Is dat ideaal? Leer je daaruit?”

"Tonen tegen toplanden"

Tegen die grote ploegen moeten de Rode Duivels zich nu wel gaan bewijzen, vinden Degryse en De Bilde. “Als ze zoals tegen Argentinië spelen, dat was te weinig. Messi was toen niet goed en wij toonden te weinig. Moesten we nu een goede wedstrijd spelen tegen bijvoorbeeld Brazilië en er dan onverdiend uitgaan, dan zie je dat door de vingers. Het wordt zowel voor de trainer als spelers dus een test om te zien of we verder staan dan vier jaar geleden.”

Bondscoach Roberto Martinez wil tegen Portugal met zijn typeploeg spelen. Die ziet er volgens Marc Degryse zo uit: “Courtois in doel, Alderweireld, Kompany en Vertonghen in de verdediging, Carrasco en Meunier op de flanken, middenvelders Witsel en De Bruyne en Mertens, Eden Hazard en Lukaku in de aanval. Als iedereen fit is uiteraard.” Volgens Degryse zullen Kompany en Vermaelen – als die fit is – niet samenspelen. “Een van die twee moet rusten. Dat ga je denk ik in de eerste drie wedstrijden ook doen.”