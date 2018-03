Mignolet: "Spelen zal mentaal deugd doen"

Door het afhaken van Thibaut Courtois staat Simon Mignolet dinsdag zo goed als zeker in doel bij de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië. “Het zal in de eerste plaats mentaal deugd doen om nog eens die negentig minuten vol te maken.”

Mignolet is na Courtois de tweede doelman bij de nationale ploeg. “Het afhaken van Thibaut is in de eerste plaats heel spijtig. Maar je weet dat je altijd klaar moet zijn voor het moment dat zoiets gebeurt. Ik denk dat ik in het verleden al heb getoond dat ik er dan sta voor de Rode Duivels.”