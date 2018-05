Met Simon Mignolet staat er eind mei opnieuw een Belg in de finale van de Champions League, al zit onze landgenoot wel op de bank. Toch vindt de Rode Duivel dat hij de finale mee heeft verdiend. “Er is altijd een reden waarom je in eerste instantie in de Champions League geraakt. Ik heb vorig jaar samen met de ploeg hard gevochten voor de kwalificatie en heb dan ook nog de kwalificatiewedstrijden tegen Hoffenheim gespeeld.”