Mignolet: "Dit wens je niemand toe"

Simon Mignolet moest vanop de bank toekijken hoe Loris Karius tot twee maal toe zwaar in de fout ging in de finale tegen Real Madrid. “Dit wens je niemand toe” reageerde hij gisteren bij VTM NIEUWS. “Of dit niet gebeurd was als ik in de goal had gestaan? Dat is praat achteraf. Dit kan elke doelman overkomen.”

Mignolet ging na de wedstrijd z’n ploegmaat ook meteen troosten. “Ik zei hem dat hij niet mag vergeten dat er een reden is waarom we in deze finale staan. Maar ja, veel kan je dan natuurlijk niet zeggen. Ik heb zelf ook al in zo’n situatie gezeten, dan is het heel moeilijk om getroost te worden.”