Simon Mignolet is het bankzitten stilaan beu. De doelman van Liverpool speelt de laatste maanden niet meer en denkt daarom na over zijn toekomst. Dat vertelt hij in een gesprek met VTM NIEUWS.

Ook in de finale van de Champions League zal Mignolet hoogstwaarschijnlijk op de bank zitten. Hij vindt dat Liverpool vijftig procent kans heeft tegen Real Madrid om het Kampioenenbal te winnen.