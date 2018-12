Middenlijn van Real Betis gaat scheef voor campagne tegen dronken rijden

Heel wat fans van de Spaanse voetbalclub Real Betis wreven even in hun ogen toen ze de middenlijn in het Benito Villamarín-stadion in Sevilla zagen voor het duel tegen Eibar. De rechte streep was herschapen in een golvende lijn, en er zal vast wel een supporter zich hebben afgevraagd of hij nu troebel zag of niet.

Het was namelijk geen vandalenstreek, maar een campagne tegen dronken rijden, waarbij de zigzaggende lijn verwijst naar het effect van dronkenschap op de mens. De kromme lijn bleek op een strook vals gras te liggen, die voor affluiten werd weggehaald door medewerkers.

26 procent van de mensen die vorig jaar in Spanje omkwamen in het verkeer hadden te veel gedronken. Bijna drie vierde van die slachtoffers hadden minstens drie keer meer alcohol in hun bloed dan de toegestane hoeveelheid.