Michy: “Ik wil spelen én scoren”

Bij Michy Batshuayi ligt de focus al enkele weken op het WK in Rusland. Door een enkelblessure medio april werd zijn seizoen vroegtijdig beëindigd en dus zat er voor Batsman niets anders op dan in alle stilte het herstel richting het WK te beginnen.

Rode Duivel Batshuayi kan weer lachen na zijn blessure. "Ik heb veel opgeofferd en hard gewerkt om hier vandaag te staan. Vakantie heb ik niet gehad.” Batshuyai vreesde even dat zijn WK in gedrang kwam. “De dokter in Duitsland zei dat ik de Wereldbeker mocht vergeten, maar het harde werk heeft nu geloond.”

Onder Roberto Martinez is de spits uitgegroeid tot een belangrijke pion, als vaste invaller voor eerste spits Romelu Lukaku of in geval van nood als tweede aanvaller naast de topschutter van Manchester United. Met Christian Benteke zit er nu wel een derde diepe spits in de voorselectie van 28. "Met die hiërarchie bij de spitsen ben ik niet echt bezig, dat is werk voor de bondscoach. Ik denk wel dat ik het telkens goed gedaan heb toen hij me nodig had", besloot Batshuayi.