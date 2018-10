Michiel Ameloot: “Band tussen Leko en Veljkovic is zeer hecht”

De federale politie voert een grootschalig onderzoek naar matchfixing en fraude in de Belgische voetbalcompetitie. Makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werden net zoals Club Brugge-trainer Ivan Leko meegenomen voor verhoor. Belangrijk daarbij is de band tussen Leko en makelaar Veljkovic.

“We moeten kijken naar de band tussen makelaar Dejan Veljkovic en Club Brugge-trainer Ivan Leko. Beiden heren gaan elke week iets eten in het Antwerpse, dus die band is zeer hecht", zegt sportjournalist Michiel Ameloot. Hun band ontstond nadat Veljkovic makelaar werd van Leko.

Veljkovic haalde Ivan Leko naar Sporting Lokeren en bezorgde hem achteraf een job als trainer bij Oud-Heverlee Leuven. “Opvallend is wel dat Veljkovic Leko niet opnieuw posteerde als trainer bij Club Brugge, maar dat een zekere Dragan Stojanovski, die ooit nog voor Veljkovic heeft gewerkt, daarvoor verantwoordelijk is. De band tussen Leko en Veljkovic is er dus nog steeds”, zegt Ameloot.

Bekijk ook:

Lees ook: Groot voetbalonderzoek: 44 huiszoekingen in ons land, 13 in buitenland