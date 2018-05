Meunier: "Vanaf nu voor echt"

Thomas Meunier ziet de wedstrijd van zaterdag tegen Portugal niet zomaar als een vriendschappelijke match. “We zitten nu echt in de voorbereiding op het WK. We moeten ons dan ook allemaal voor honderd procent geven en tonen dat we een grote ploeg zijn.”

Meunier vindt dat de Rode Duivels ook moeten winnen van Europees kampioen Portugal. “Met zo’n groep zeker. We hebben ook de kwaliteiten.” Zelf hoopt hij ook in de basis te staan en dat is zelfs niet genoeg. “Ik wil alles spelen de komende weken.”

"Bij PSG blijven"

Bij PSG heeft Meunier er een ietwat ongelukkig seizoen opzitten. Onze landgenoot zat meer op de bank dan hem lief was, maar toch wil hij blijven. “Ik heb ook nog twee jaar contract. Ik wil blijven en bewijzen dat ik een sleutelspeler kan zijn.” Dat Thomas Tuchel er de nieuwe coach is, speelt misschien wel in zijn voordeel. Tuchel wilde Meunier enkele jaren geleden graag naar Borussia Dortmund halen.

"Laat Ronaldo maar van vakantie genieten"

Cristiano Ronaldo is er zaterdag niet bij, hij geniet nog van een weekje vakantie. De stervoetballer wordt ook nadrukkelijk aan PSG gelinkt voor volgend seizoen, maar dat is volgens Meunier niet opvallend. “Hij wordt de laatste jaren elke zes maanden aan Parijs gelinkt. Laat hem nu maar genieten van zijn vakantie. Hij heeft er goed voor gewerkt.”