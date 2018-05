Mertens: "Weekje rust deed deugd"

Dries Mertens heeft zijn zinnen weer helemaal op de Rode Duivels gezet. De aanvaller genoot vorige week van een weekje rust na een lang seizoen waarin hij met Napoli net naast de titel greep in de Serie A. “Ik ben teleurgesteld, zeker na zo’n seizoen. Die week rust heeft me dus goed gedaan. Nu ben ik weer met volle moed hier.”

Mertens komt graag naar de nationale ploeg. “We hebben nu al een paar jaar dezelfde groep. We zijn meer op mekaar ingespeeld dan vier jaar geleden en dat is ook positief. Het is nu aan ons om er iets moois van te maken.”

Grote uitspraken doet Dries Mertens niet. “Het geloof is er. Hopelijk winnen we nu onze eerste wedstrijden en dan zien we wel waar we komen.”