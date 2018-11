Mertens twee maal trefzeker voor Napoli

Dries Mertens had woensdag met twee doelpunten een stevig aandeel in de 3-1 zege van Napoli tegen Rode Ster Belgrado. Napoli neemt in groep C de leiding met 9 punten voor Paris Saint-Germain (8 punten) en Liverpool (6 punten).

Best scorende Belgen in de Champions League:



9 goals: Mertens

8 goals: Hazard

7 goals: Sonck

5 goals: De Bruyne, Lukaku, Van Buyten

4 goals: Carrasco

3 goals: Chadli, De Bilde, Nilis, Vanden Borre & Verheyen#Mertens opnieuw lijstaanvoerder! #UCL pic.twitter.com/NqAlDJzcMr — Jarno Bertho (@JarnoBertho) 28 november 2018