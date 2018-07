'Merry Xmas!': zo verraste onze man gele trui Thomas

Als Geraint Thomas vandaag niets overkomt, is hij de overwinnaar van deze 105de Tour de France. Toch was het een lange en spannende weg naar Parijs voor de Brit. VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn sprak elke dag met hem en telde met hem wel op een heel originele manier af.

Thomas greep de macht en de gele trui op 18 juli, in de rit naar La Rosière. Hij verraste vriend en vijand door die de hele tijd in zijn bezit te houden. Op 24 juli vroeg Casteleyn of hij de dagen op zijn kalender aan het afstrepen was. “Ja, het is zoals een adventskalender met Kerstmis, maar in plaats van chocola, krijgen wij lange, zware ritten”, antwoordt Thomas lachend.

Merry Xmas

Op donderdag haalt Casteleyn de anekdote opnieuw boven en vraagt Thomas welk lied hij wilde horen als hij de tijdrit zou overleven en zijn adventskalender vol is. De twee komen overeen dat ‘Merry Xmas Everybody’ van Slade wel gepast zou zijn.

En dus stond Casteleyn Thomas een dag later op te wachten op de tonen van – jawel – Slade. Een zichtbaar geamuseerde Thomas vertelde hoe zich weer als een achtjarig jongetje voelde op Kerstavond. Hij bedankte Casteleyn voor de leuke interviews.