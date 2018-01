Merckx: "Parcours is thuiskomen voor mij"

Eddy Merckx was dinsdag de centrale gast tijdens de parcoursvoorstelling van Le Grand Départ 2019. De Ronde van Frankrijk start dan in Brussel als eerbetoon aan de vijftigste verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx. “Dit is thuiskomen”, zegt hij.

Brussel is de stad die Eddy Merckx nauw aan het hart ligt. Het Tour-peloton zal in de eerste twee etappes dan ook alle hoeken van de stad ontdekken. Merckx kijkt vooral uit naar de tweede rit, een ploegentijdrit in onze hoofdstad. “In 1969 heb ik mijn eerste gele trui gekregen na de ploegentijdrit in Sint-Pieters-Woluwe. Dat zijn prachtige herinneringen.”

Dat Merckx aanwezig was bij de parcoursvoorstelling, bewijst ook dat zijn dispuut met Tourorganisatie ASO is bijgelegd. Beide partijen zaten tot november vorig jaar samen in de organisatie van de Ronde van Oman. Na enkele onenigheden stapte Merckx uit die organisatie en hij zei toen niet veel zin te hebben om naar de Grand Départ in Brussel te komen. “Christian Prudhomme heeft mij overtuigd dat het belangrijk was dat ik hier aanwezig zou zijn. Als het nog niet was uitgepraat, was ik hier niet geweest."