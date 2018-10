Mary: “Voetbalschandaal is ideale zaak om uit biecht te klappen voor strafvermindering”

“Dit is de ideale zaak om uit de biecht te praten voor strafvermindering”, vindt strafpleiter Sven Mary. Dat heeft hij gezegd in een studiogesprek in VTM NIEUWS. Mary verdedigt voetbalmakelaar Karim Mejjati, rechterhand van Mogi Bayat, die in de cel zit voor zijn betrokkenheid bij het groot Belgisch voetbalschandaal.

Mary vindt dat de onderzoeksrechter gefaald heeft in het dossier. “Organisatorisch waren er niet genoeg manschappen, en er was ook onvoldoende tijd”, zegt hij.

Spijtoptant

Mary vindt dit de ideale zaak om uit de biecht te klappen om zo strafvermindering te krijgen. “Ik verwacht dan ook dat er nog spijtoptanten zouden kunnen optreden”, aldus de strafpleiter.