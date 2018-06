Martinez wil experimenteren tijdens oefenduels

Na de bleke 0-0 in de vriendschappelijke interland tegen Portugal, verwachten de Belgische fans een klinkende zege tegen Egypte. Voor bondscoach Roberto Martinez is het vooral zaak om zijn team perfect af te stellen. “De resultaten in oefenwedstrijden tellen niet.”

De meningen van de supporters waren niet bijzonder positief na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal. Volgens Bondscoach Martinez hoeven de Belgische fans zich geen zorgen te maken. “Duitsland verliest in een oefenwedstrijd en Spanje speelt gelijk tegen Zwitserland. Nu tellen de resultaten niet en is het gewoon zaak om dingen uit te proberen met het team en te perfectioneren.”

Witsel en De Bruyne zijn op tijd fit voor de wedstrijd tegen Egypte. Achterin zit de Belgische ploeg met wat zorgen na het uitvallen van Vincent Kompany. Het moment voor Roberto Martinez om enkele spelers uit te testen. “Boyata, Dendoncker en Ciman zullen allemaal speelminuten krijgen.”