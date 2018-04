Martinez wil Batshuayi snel naar België halen

Michy Batshuayi kan klaar geraken tegen het WK voetbal in juni. Dat zegt Kris Van Crombrugge, de dokter van de Rode Duivels, aan VTM NIEUWS. Bondscoach Roberto Martinez wil de spits ook zo snel mogelijk naar België halen om aan zijn revalidatie te beginnen.

Van Crombrugge stelt ons een beetje gerust. “Met de informatie die we nu hebben, kan hij klaar geraken tegen de eerste ontmoeting die we over zes weken hebben.” Batshuayi werd zondag van het veld gedragen met een zware enkelblessure. Er is geen breuk, maar de ligamenten zijn wel geraakt.

Een operatie lijkt zo niet nodig. Bondscoach Roberto Martinez en het medisch team van de Duivels hoopt Batshuayi nu zo snel mogelijk naar België te halen. “Zo kunnen we de revalidatie verder zetten met Lieven Maesschalck." Volgens Van Crombrugge klonk Michy Batshuayi ook optimistisch. “Hij is heel gemotiveerd om weer fit te geraken tegen het WK.”