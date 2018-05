Martinez: "Respecteer reactie publiek"

Voor de Rode Duivels is de WK-voorbereiding nu echt begonnen. Alle spelers, behalve Simon Mignolet, zijn nu samen in de laatste rechte lijn richting het WK in Rusland. Bondscoach Roberto Martinez komt daarvoor nog één keer terug op de niet-selectie van Radja Nainggolan: “Ik begrijp de verschillende reacties en respecteer ze ook. Maar nu is het tijd om vooruit te kijken en te werken met de spelers die hier zijn.”

De spelers die vandaag aansluiten, werken de eerste dagen van de week op een meer individuele basis. “We moeten ze terug laten aanpassen aan de intensiteit die eraan komt. We willen iedereen klaarstomen om een rol te hebben binnen de nationale ploeg. Daarna gaan we iedereen bij mekaar brengen voor de wedstrijd tegen Portugal. Het is dus een belangrijke week om opnieuw Team Belgium te vormen.”

Wie haalt definitieve selectie?

De wedstrijd van zaterdag tegen Portugal is ook de laatste kans voor de spelers om hun plekje af te dwingen in de definitieve WK-selectie van 23 spelers. “Sommige spelers zitten al twee jaar bij deze groep, anderen hebben het seizoen dan weer sterk beëindigd. Adnan Januzaj bijvoorbeeld. Hij was een revelatie in de laatste zes wedstrijden met zijn club. Mijn selectie zal een combinatie worden.”

Bekijk hier het volledige interview met de bondscoach: