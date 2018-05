Martinez: "Mijn werk is nog niet af"

Roberto Martinez blijft nog twee jaar langer bondscoach van de Rode Duivels, omdat hij vindt dat zijn werk nog niet af is. “Ik geloof in de spelers en het Belgische voetbal in het algemeen. Als ik voor het geld zou kiezen, had ik andere opties bekeken.”

Martinez en de Belgische voetbalbond zeiden altijd pas na het WK te beslissen over de toekomst. “Dit is dus misschien een verrassing, maar ze is op een heel spontane manier gekomen. Ik voel dat we nu in een meer stabiele omgeving kunnen werken op het WK en ik kijk ernaar uit om het werk dat we geleverd hebben tijdens de kwalificatiecampagne, nu door te trekken naar het WK en daarna naar het EK.”

Dat werk is volgens Martinez nog niet af, wat er ook gebeurt in Rusland. “Er zijn verschillende aspecten die we kunnen beïnvloeden. Ik wil met mijn ervaring jongere spelers helpen door te breken. Er is dus een groter plaatje dan enkel het resultaat op het veld.”

“Kies niet voor geld”

De contractverlenging van Martinez is geen contractverbetering. Hij zal de komende twee jaar onder dezelfde voorwaarden werken. “Wanneer je zeven jaar op rij in de Premier League werkt en dan de uitdaging aangaat om bondscoach te worden door het geloof dat ik had in deze generatie en het Belgische voetbal, dan doe je dat niet voor financiële redenen. Deze contractverlenging is net hetzelfde als twee jaar geleden. De beslissing gaat puur om het voetbal.”