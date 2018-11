Martinez: "konden Zwitsers momentum niet stoppen"

Voor Roberto Martinez was het pas de derde nederlaag als bondscoach van de Rode Duivels. “Dit doet pijn. We wilden naar de final four, maar na de 1-2 veranderde de wedstrijd helemaal. We konden het Zwitserse momentum niet tegenhouden. We konden niet doen wat we normaal wel kunnen.”

Nochtans zag ook Martinez dat de Rode Duivels heel sterk aan de wedstrijd begonnen. “Zo vroeg twee keer scoren was het perfecte scenario. We hadden de totale controle over de wedstrijd, maar dan viel die 1-2. We missen nu eenmaal enkele ervaren spelers en op dat moment hadden we die knowhow goed kunnen gebruiken.”

“Dit is een pijnlijke nederlaag, maar je kan die niet vergelijken met de nederlaag tegen Frankrijk op het WK. We moeten hieruit leren en ons nu focussen op de kwalificatiecampagne voor het EK 2020” zei de bondscoach nog.