Vanavond wordt in het Franse Lyon de finale van de Europa League gespeeld. Atlético Madrid en Olympique Marseille nemen het tegen elkaar op in het Stade des Lumières. Atlético is de favoriet, maar de Marseille-supporters trekken massaal naar Lyon om hun ploeg aan te moedigen. Maar ook in de eigen stad laaien de emoties al hoog op. In de oude haven van Marseille stonden deze morgen al enkele duizenden supporters feest te vieren.