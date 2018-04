Marathonloper zakt in elkaar en verliest wedstrijd

De Schotse loper Callum Hawkins is in elkaar gezakt tijdens een marathon in Australië. De 25-jarige sportman liep aan de leiding en zeeg ineen op twee kilometer van het einde. Er komt heel wat kritiek op het incident, omdat het zeer lang duurde voor de man hulp kreeg.

Geveld door de warmte begon Hawkins te wankelen en vlak na de grens van 40 kilometer werd hij geveld. Op dat moment had hij een voorsprong van twee minuten op de tweede loper.

Geen hulp

Toch kreeg de loper geen hulp van omstaanders en ook de organisatie kwam maar niet ter plaatse. Hawkins werd voorbijgestoken door de Australiër Michael Shelley, die naar zijn tweede overwinning op rij liep in de Commonwealth Games, zeg maar de Olympische Spelen van het Gemenebest.

Op de kritiek heeft de organisatie een duidelijk antwoord: "We kunnen niet op elke hoek een hulpverlener zetten."