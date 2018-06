Maradona veroorzaakt ophef tijdens WK-match

Diego Maradona veroorzaakte gisteren heel wat ophef tijdens de WK-match Nigeria - Argentinië. De gewezen profvoetballer stak onder meer zijn middelvinger op bij het tweede doelpunt van zijn land Argentinië.

Voor aanvang van de wedstrijd was Maradona nog in opperste sferen, maar zijn stemming sloeg al snel om. De Argentijn maakte obscene gebaren, viel even in slaap tijdens de wedstrijd en zou na afloop van de wedstrijd zelfs naar het ziekenhuis afgevoerd zijn.

Op internet circuleren dan ook heel wat foto’s en video’s waarop te zien is hoe Maradona uit de tribune wordt gedragen en wordt onderzocht door ambulanciers.

"Alles gaat goed"

Maradona zelf heeft intussen gereageerd op het incident. “Ik wil iedereen laten weten dat het goed met me gaat. Ik ben niet geïnterneerd. Tijdens de rust begon mijn nek pijn te doen en kreeg ik een decompensatie. Een dokter controleerde mij en raadde me aan om tijdens de tweede helft naar huis te gaan. Ik wilde blijven omdat er veel op het spel stond. Dan kan ik toch niet vertrekken? Een kus voor iedereen, bedankt voor de steun”, aldus Maradona op Instagram.