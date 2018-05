Mannaert: "er zullen spelers vertrekken"

Algemeen manager Vincent Mannaert was natuurlijk uitermate tevreden na het behalen van de 15e landstitel. “Het is een fantastisch gevoel. We hebben goed voetbal gebracht en stonden het ganse seizoen op kop. Wij zijn de verdiende kampioen.”

Mannaert blikte ook al vooruit naar volgend jaar. Club Brugge zal dan opnieuw aantreden in de Champions League. “Maar er zullen zeker spelers vertrekken” was Mannaert duidelijk. Twee seizoenen geleden wilde Club nog z’n kern behouden om sterk te staan in de Champions League. Maar dat pakte toen niet goed uit: blauw-zwart pakte 0 op 18 op het kampioenenbal.

“Het is dan aan ons om de spelers die zullen vertrekken kwalitatief te vervangen. Er moet dan opnieuw honger zitten in de spelersgroep. Daar zullen we alles aan doen.”