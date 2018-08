Man roeit Atlantische Oceaan over in 38 dagen

De 37-jarige Bryce Carlson heeft na 38 dagen opnieuw voet aan wal gezet. Hij roeide meer dan 2.400 kilometer alleen op de Atlantische Oceaan en startte op de Britse Scilly-eilanden. Hij kwam zaterdag aan in het Canadese St John’s.

Op zijn tocht kapseisde Carslon tientallen keren en kwam hij ook in een paar storms terecht. Maar dat hield hem niet tegen om een Amerikaans record te vestigen.

In het dagelijks leven is Carlson leerkracht. Hij deed ook al mee aan zogenaamde ultramarathons. Tijdens zijn avontuur op de Atlantische Oceaan roeide hij ruim twaalf uur per dag.