“Maes kreeg 2 miljoen euro zwart geld van Genk en Lokeren”, beweert spijtoptant Veljkovic

Peter Maes, de ex-trainer van Racing Genk en Sporting Lokeren, zou bij die clubs meer dan twee miljoen euro in het zwart hebben gekregen. Dat zegt spijtoptant Dejan Veljkovic, die getuigt in ‘Operatie Propere Handen’ in ruil voor een milde straf.

Bij Genk waren de vroegere voorzitter en CEO, Herbert Houben en Patrick Janssens op de hoogte van de transacties, bij Lokeren voorzitter Roger Lambrecht. Maar die ontkent zijn medeweten.

Als de beweringen kloppen, lopen beide clubs het risico hun licentie te verliezen.