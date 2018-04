Maak kennis met de 'spotter' van Boonen

Tom Boonen kan in Valencia rekenen op de expertise van Bert Longin, vijfvoudig kampioen in de Belcar en vijfvoudig winnaar van de 24 uur van Zolder. Longin is de spotter van Boonen: “Een extra paar ogen voor de piloot.”

Longin legt uit wat zijn taak juist inhoudt: “Ik kijk voor Tom wat er rondom hem gebeurt. Ik probeer hem door de race te begeleiden en hem ook te motiveren of in te houden als het nodig is.”

Boonen eindigde zaterdag als veertiende in zijn eerste Europese Nascar-wedstrijd. “Ik ben heel fier op hem”, zegt Longin. “Wat hij hier gedaan heeft, was een heel sterke prestatie. Toen hij die tik kreeg, is hij heel rustig gebleven. Hij heeft zichzelf opgebouwd en is binnen zijn frame gebleven.”