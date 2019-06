Lukaku: “Leuk om in deze omgeving te spelen”

Romelu Lukaku was alweer van goudwaarde tegen Schotland met zijn 47ste en 48ste doelpunt. De spits vierde zijn doelpunten uitgebreid met het publiek. En dat is ooit wel anders geweest. Over zijn toekomst bij Manchester United wil Lukaku niets lossen.

Youri Tielemans is nog zo iemand die volgend jaar nog niet weet waar hij speelt. Leicester wil de middenvelder die nog onder contract ligt in Monaco graag aan zich binden. Maar ook Tielemans lost niets. Over de matige tegenstand van Schotland was hij duidelijk: “Wie komt die moet eraan. Wij proberen gewoon ons beste voetbal te spelen en te genieten”, zegt de middenvelder.