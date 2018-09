Rode Duivel Romelu Lukaku scoorde gisteren tweemaal in de Nations League-wedstrijd tegen IJsland. Op die prestatie is hij fier, maar hij blijft bij zijn beslissing om in 2020 te stoppen als Duivel.

Momenteel zit de topschutter aller tijden bij de Rode Duivels aan 26 doelpunten in 26 wedstrijden onder trainer Roberto Martínez. In totaal scoorde hij 43 keer in 77 interlands.

