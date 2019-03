Liverpool knikkert Bayern uit de Champions League

Liverpool stoot door naar de achtste finales in de Champions League na een 1-3 zege in de Allianz Arena van Bayern Munchen. De heenwedstrijd eindigde op 0-0.

Beide ploegen begonnen erg voorzichtig aan de wedstrijd. Het was Mané die de wedstrijd open brak met de 0-1. Al had die dat ook te danken aan doelman Neuer, die onstuimig uit zijn doel kwam en zich liet passeren. Uit het niets kwam Bayern langszij toen Gnabri versnelde en Matip tot een owngoal dwong.

Toch was het Liverpool dat opnieuw op voorsprong kwam. Virgil Van Dijk torende boven iedereen uit op een corner en kopte de 1-2 in het hoekje binnen. Liverpool zat op rozen en kon met hun dodelijk aanvallers op de counter loeren. Via Rode Duivel Origi kwam de bal enkele minuten voor tijd bij Salah en die bediende Mané voor zijn tweede van de avond en de 1-3 eindstand.