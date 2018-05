Club Brugge kan de landstitel ruiken na de 1-3 winst op Charleroi. Zondag heeft het genoeg aan een punt op Standard om de vijftiende landstitel binnen te halen. “We moeten nu goed rusten, het zijn nog twee moeilijke wedstrijden, maar een viering of feest is er op dit moment niet in mijn kleedkamer”, vertelt Ivan Leko.