Leko terug in Brugge: "Natuurlijk ben ik blij"

De trainer van Club Brugge Ivan Leko is terug aangekomen op de club. Leko werd gisteren vrijgelaten na een verhoor en een gesprek met de onderzoeksrechter. “Natuurlijk ben ik blij om terug te zijn”, zegt de Kroaat exclusief aan VTM NIEUWS.

Een zichtbaar vermoeide Leko stapte vanmorgen uit aan het Jan Breydelstadion in Brugge voor een training later op de ochtend. Gisteren werd Leko na een nacht in de cel vrijgelaten en kon nog even langs bij zijn familie.

Als thuiskomen voelt het niet, zegt Leko, die zich zelfs even kwaad maakt. “Na de training wil ik nog wel praten”, sluit hij af.