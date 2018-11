Leko na punt op Dortmund: “Het was bijna perfect”

Club Brugge plooide niet tegen Dortmund en pakte een punt na een solide wedstrijd. Trainer Ivan Leko was zichtbaar tevreden: “Het was bijna perfect.”

“Het is fantastisch. Opnieuw een historisch resultaat. Hier in Dortmund tegen een ploeg die zo fantastisch aan het voetballen is in de Duitse competitie en de Champions League is het een verdiend punt”, vindt Leko.

Jupiler Pro League

“Dit geeft vertrouwen, ook al zijn het twee verschillende competities. Ik ben wel realistisch en in de competitie gaat het iets moeilijker de laatste weken. Maar het is een jonge groep die nog marge heeft voor progressie”, stelt de coach van blauw-zwart.