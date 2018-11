Leicester City eert eigenaar met ijzingwekkende minuut stilte

Voor het eerst sinds het overlijden van eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha moesten de spelers van Leicester City opnieuw het veld op. In de uitwedstrijd tegen Cardiff City werden de slachtoffers van de dodelijke helikoptercrash herdacht met een ijzingwekkende minuut stilte.

Zaterdag steeg na de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United in de buurt van het stadion van Leicester de helikopter van de eigenaar op. Even later stortte het toestel in de buurt neer. Het was lang onduidelijk wie er net aan boord was.

Srivaddhanaprabha kocht de Engelse club in 2010. Onder het bewind van de Thaise zakenman veroverde Leicester verrassend de Premier League-titel in 2016. In 2017 werd hij ook de nieuwe eigenaar van OH Leuven uit de Proximus League.

