Lefevere: “Gilbert is een heel straffe kerel”

Patrick Lefevere, teambaas van Deceuninck – Quick Step, kon niet anders dan tevreden zijn met de zege van Philippe Gilbert in Parijs-Roubaix. Zijn ploeg speelde het perfect en Philippe Gilbert maakte het af in een spurt tegen Nils Pollit. Een droomscenario.

“Ik ben niet de man van dromen. Toch niet over koers. Toen Philippe voor twee jaar bijtekende had hij twee wensen: Een bonus voor Roubaix en voor Sanremo. De twee ontbrekende monumenten. En dan weet je hoe hij in elkaar zit. Hij heeft een harde kop”, vertelt Lefevere.

Ziekte

Er was wat paniek vorige week, want Philippe Gilbert was enkele dagen ziek. De 36-jarige Gilbert heeft zich perfect verzorgd en was meer dan klaar voor de hel van Roubaix.

“Als hij op 65 km van de aankomst gaat, weet je dat hij goed is. Hij moest zelfzeker geweest zijn, want hij nam Pollit mee en die is niet van de traagste”, beseft Lefevere. “Hij is een heel straffe kerel. Als je alles in je leven al bijna gewonnen hebt, zoals het wereldkampioenschap en vier van de vijf monumenten, je ziet hem dan wenen… Dan wordt het voor mij zelfs even moeilijk”

Voor de ploeg van Patrick Lefevere was het bovendien de 700ste zege uit hun bestaan.