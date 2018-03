Lampaert: "Zijn goed bezig, maar er kan nog bij"

Yves Lampaert won woensdag voor het tweede jaar op rij Dwars door Vlaanderen. De twintigste zege al van het seizoen voor zijn team Quick-Step Floors, maar hun honger is nog niet gestild. “We zijn goed bezig met de ploeg, maar er kan altijd nog bij.”

Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Zdenek Stybar, Yves Lampaert. Het lijstje kopmannen binnen Quick-Step Floors is lang. “Het gaat er niet over om het kopmanschap telkens te verdelen”, zegt Lampaert. “We moeten er gewoon voor zorgen dat de ploeg wint. Het is zoals in het leven: je moet geven en nemen.”

Vreugde bij Astrid en haar vader, wanneer ze beseffen dat vriend/ooit misschien schoonzoon @yveslampaert wint, 2e x op rij #DDV18 pic.twitter.com/g6sip5nZvV — Merijn Casteleyn (@MerijnCasteleyn) 28 maart 2018

Lampaert was uiteraard enorm blij met zijn tweede opeenvolgende zege in Dwars door Vlaanderen. "Het was een enorme ontlading toen ik voelde dat ze niet meer gingen terugkeren." Die ontlading was er ook bij de vriendin van Lampaert aan de aankomst.

“Ronde van hoog niveau”

Lampaert kleurde de finale van Dwars door Vlaanderen samen met o.a. Sep Vanmarcke. Die had naar eigen zeggen geen goede dag. “Ik kwam er nooit volledig door. Maar de conditie, focus en parcourskennis zijn er, dus heb ik er nog alles uitgehaald. Op zich was het niet zo slecht.”

Vanmarcke trekt zondag met vertrouwen naar de Ronde van Vlaanderen. “Vandaag hebben we geleerd dat er veel mannen net op tijd in orde zijn. Ook ikzelf. Het zal van hoog niveau zijn in de Ronde.”

Valverde in de Ronde?

Wie zondag misschien wel voor de verrassing kan zorgen is Alejandro Valverde. Het is nog niet zeker dat de Spanjaard start in de Ronde, maar zijn sterke prestatie in Dwars door Vlaanderen doet dat wel vermoeden. “Ik ben blij met mijn koers, maar ik kan nog niet nadenken over de Ronde”, zei hij helemaal uitgeteld aan de finish.

Pechvogel Van Aert

Een van de pechvogels van de dag was Wout van Aert. De wereldkampioen veldrijden botste met een seingever en belandde nadien in de gracht, zonder erg. “Ik heb mij niet echt geamuseerd. Toen we terugkwamen na die val, reed ik ook nog eens lek. Ik voelde mij wel goed, maar het zat wat tegen.”