Anthony Kumpen gaat dit jaar voor een derde titel in de Elite 1 van het Europese NASCAR. Onze landgenoot werd afgelopen weekend derde en twee in Valencia en pakte zo belangrijke punten. “We zitten op koers voor de titel.”

VTM NIEUWS zat het hele weekend in het spoor van Kumpen en debutant Tom Boonen. De ex-wielerkampioen rijdt een klasse lager dan Kumpen, in de Elite 2. Voor Boonen was het zijn allereerste NASCAR-weekend en hij werd knap tiende.

Bekijk ook: