Kumpen derde in eerste wedstrijd van seizoen

Anthony Kumpen, tweevoudig Europees kampioen in de NASCAR, is in de eerste wedstrijd van het seizoen derde geworden. De Limburger startte in Valencia als derde, maar hij werd meteen na de start geraakt door landgenoot Marc Goossens. Goossens kreeg hiervoor een tijdstraf van 25 seconden, waardoor Kumpen alsnog op de derde plaats terechtkomt.

Kumpen moest uitwijken voor Goossens en verloor daarmee enkele plaatsen. Hij ging als vierde over de finishlijn maar door die tijdstraf voor Goossens klimt de autocoureur één plaats omhoog. Anthony Kumpen gaat dit seizoen voor een derde titel in de NASCAR Euroseries. De titel geeft recht op deelname aan één echte NASCAR wedstrijd in de Verenigde Staten.

Tom Boonen debuteert straks om vijf uur in de Euroseries. HIj start in Elite 2, een lagere reeks.