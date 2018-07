Kroatische doelman in tranen op persconferentie

De Kroatische doelman Danijel Subasic is in tranen uitgebarsten op een personferentie naar aanleiding van hun wedstrijd tegen Rusland. Een journalist stelde een vraag over zijn overleden ploegmaat en vriend Hrvoje Custic, die in 2008 omkwam bij een ongeval.

Subasic draagt tijdens een voetbalwedstrijd altijd een t-shirt met de foto van zijn vriend erop. Na de overwinning tegen Denemarken, waarin Subasic tijdens de strafschoppenreeks drie strafschoppen tegenhield, toonde hij de t-shirt voor het oog van de camera’s.

Een journalist wilde weten waarom Subasic altijd zo’n t-shirt droeg, maar die vraag kwam hard aan. Subasic was te aangedaan om te antwoorden en besliste zijn plaats te verlaten.

Custic overleed in 2008 op 24-jarige leedtijd nadat hij hoofd had gestoten tegen een rail.