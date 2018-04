Manchester City ging woensdag zwaar onderuit tegen Liverpool in de Champions League. Een efficiënt Liverpool maakte korte metten met de ploeg van Vincent Kompany en zette zo al één been in de halve finales. De 31-jarige verdediger geeft niet op en zal vol goede moed aan het tweede duel beginnen. “We zullen er alles aan doen om een overwinning in de wacht te slepen”, aldus de aanvoerder van de Citizens.