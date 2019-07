Tot aan de afgekeurde 2-0 zag Vincent Kompany dat het champagnevoetbal terug was in het stadion van RSC Anderlecht, het nieuwe Lotto Park. Maar nadat de VAR de goal schrapte, keerde de wedstrijd. Het werd duidelijk dat er nog een stevige weg af te leggen is in het plan van Kompany. En een spits is ook welkom.