Koers leeft ook bij Rode Duivels

Het Vlaamse voorjaar is volop aan de gang en dat is ook de Rode Duivels niet ontgaan. Jan Vertonghen zei dat hij de aankomst van de E3 Harelbeke heeft gezien vlak voor de training begon. En morgen is hij ook van plan om Gent-Wevelgem te volgen. “Ik hoop dat er een Belg wint” zei hij.

“Wanneer trainen we morgen” vroeg hij aan woordvoerder Stefan Van Loock. “11 uur? Dan ga ik kunnen kijken” zei Vertonghen. Van Loock zei dat er in de namiddag ook nog commerciële activiteiten zijn. “Die zullen niet voor mij zijn” was Vertonghen duidelijk.

“Ik ben een echte supporter van de Belgen. Het maakt mij niet uit wie er wint, zolang het maar een Belg is.”